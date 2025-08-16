Arrampicata sportiva, le coppie azzurre non vanno oltre i quarti nelle staffette speed dei World Games

Non sorride all’Italia la giornata dedicata alle staffette speed nell’arrampicata sportiva ai World Games 2025: a Chengdu, dove la Cina padrona di casa domina la scena conquistando entrambi gli ori ed un argento, una sola coppia azzurra raggiunge i quarti, mentre le altre tre si fermano agli ottavi.

Nella staffetta speed femminile arriva la doppietta delle padrone di casa: nell’ultimo atto a spuntarla è Cina 1, che chiude in 13″35 e supera Cina 2, con 13″76. Nella sfida per il bronzo Corea del Sud 1 batte Indonesia 1 con il crono di 13″79 contro 14″84. Proprio Corea del Sud 1 aveva posto fine sia ai sogni di Italia 1, composta da Giulia Randi e Beatrice Anna Colli, nei quarti di finale, sia di Italia 2, formata da Sara Strocchi ed Agnese Fiorio, negli ottavi.

Nella staffetta speed maschile si registra il successo di Cina 1, vittoriosa in finale con il crono di 10″26, contro il 10″55 di Stati Uniti 2. Sale sul gradino più basso del podio, invece, la coppia di Stati Uniti 1, che regola nella sfida per il bronzo Indonesia 2 con il tempo di 10″06 contro 10″93. Fuori agli ottavi entrambe le coppie azzurre: Italia 1 di Ludovico Fossali e Matteo Zurloni cede alla Germania, mentre Italia 2 di Gian Luca Zodda e Luca Robbiati paga dazio proprio nei confronti di Stati Uniti 1.