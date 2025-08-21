Arrampicata sportiva: i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Lead a Koper. C’è Laura Rogora

Dopo le giornate dedicate allo speed ai World Games, l’arrampicata sportiva internazionale è pronta a tornare in scena con una nuova tappa della Coppa del Mondo 2025.

Il cammino planetario riparte da Koper, in Slovenia, dove ad esibirsi sulle pareti balcaniche fra il 5 e il 6 settembre saranno gli specialisti del lead, in uno degli appuntamenti che precedono i Mondiali di quest’anno, in programma – per tutte e tre le discipline – a Seul dal 21 al 28 settembre prossimi.

Fra le nazioni presenti anche l’Italia che, in terra slovena, sarà rappresentata da ben 10 elementi: 6 uomini e 4 donne, fra cui spiccano Filip Schenk (che quest’anno ha colto il suo primo podio nel circuito) e (più di tutti) quella Laura Rogora capace di raccogliere diversi podi in CdM quest’anno e di diventare la prima donna di sempre a scalare un 8c+ a vista.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell‘Italia per la tappa di Coppa del Mondo in programma a Koper nel fine settimana del 5-6 settembre.

Uomini

Stefano Ghisolfi, Matteo Reusa, Filip Schenk, Giovanni Placci, Giorgio Tomatis, Riccardo Vicentini

Donne

Laura Rogora, Federica Papetti, Ilaria Scolaris, Giulia Bernardini