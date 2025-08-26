Arnaldi-Cerundolo oggi, US Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Esordio per Matteo Arnaldi agli US Open 2025. Il sanremese cercherà di far cantare la propria racchetta, ma dall’altra parte della rete avrà un cliente che di facile ha molto poco, vale a dire l’argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del seeding.

Vero è, però, che il nativo di Buenos Aires a New York non ha mai offerto grandissime prestazioni, raggiungendo al massimo il secondo turno; più fortunato invece Arnaldi, che nel 2023, l’anno in cui si lanciò, si spinse fino agli ottavi, vale a dire fino ad Alcaraz. Stagione piuttosto altalenante per il ligure, che però ha tutte le carte in regola per ritrovare fiducia proprio a New York.

Il match tra Matteo Arnaldi e Francisco Cerundolo si giocherà come primo sul Court 7, dunque alle ore 17:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e su SuperTennis Plus (tasto freccia verso l’alto sui telecomandi abilitati), con possibile passaggio sul canale lineare di SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e, nell’eventualità citata, sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ARNALDI-CERUNDOLO, US OPEN 2025 OGGI

Martedì 26 agosto

Court 7

Ore 17:00 Arnaldi (ITA)-F. Cerundolo (ARG) [19] -Diretta tv su SuperTennis Plus/SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (canale da definire)

