Andy Roddick critica Carlos Alcaraz per il comportamento con Sinner a Cincinnati: “Non doveva farlo”

Quanto accaduto nella finale del Masters1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a far discutere. Il ritiro dopo poco più di 20′ dell’azzurro per un virus influenzale, che l’aveva colpito nelle ore precedenti, è tema di dibattito. Sì, perché nei fatti si è assistito a un match che non c’è mai stato, con Jannik praticamente fermo e impossibilitato a contrastare la verve dello spagnolo

Sotto 0-5 la decisione di fermarsi e di prendersi un paio di giorni di stacco. Per l’altoatesino, la necessità di recuperare al meglio in vista degli US Open, mentre per Carlitos la consapevolezza di aver conquistato un altro titolo quest’anno (sesto) e aver raggiunto la finale negli ultimi sette tornei disputati.

La forma è straordinaria e proprio per questo è arrivata una bacchettata da parte di Andy Roddick, ex numero uno del mondo, nel suo podcast. “Penso che l’unico errore di Carlos in tutta la settimana di Cincinnati sia stato quello di avvicinarsi così tanto a Jannik al termine della finale, quando già si sospettava che non stesse bene. Non importa che fosse una cosa passeggera, non avrebbe dovuto abbracciarlo né sedersi accanto a lui. Se fossi stato il suo allenatore, gli avrei detto di stare lontano, non andare a controllare se sta bene, saltando le foto insieme, essendo malato“, ha sottolineato l’americano.

Il riferimento di Roddick è a un possibile contagio: “Se avesse contratto un virus in grado di restare nel corpo per quattro o cinque giorni, la sua preparazione sarebbe diventata molto più complicata“, ha aggiunto. Tuttavia, non sembrano esserci state delle conseguenze rispetto all’agire dell’iberico. A questo punto, sarà il campo a determinare chi tra il murciano e Sinner farà meglio a New York.