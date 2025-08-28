Andy Diaz vince la Diamond League e scherza: “Hanno sbagliato a invitarmi. Pronto per i Mondiali”

Andy Diaz è riemerso dalle difficoltà dei Campionati Italiani Assoluti e di gran carriera ha vinto la Diamond League, imponendosi di slancio nella finale di salto triplo andata in scena allo Stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera). L’azzurro è volato a 17.56 metri in occasione del quarto turno e ha siglato la quarta misura mondiale stagionale, degna del detentore della world lead con i 17.80 metri siglati a Nanchino quando ha conquistato il titolo iridato in sala.

Andy Diaz ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Non dovevo essere qua, hanno sbagliato a invitarmi (scherza, n.d.r.). Avevo tanta energia e voglia di fare una gara prima del Mondiale. Questa è stata una stagione difficile, grazie al supporto della Federazione e dei dottori: mi hanno aiutato ad arrivare nella miglior forma ai Mondiali. Ero convinto di poter fare grande misura e ora sono pronto per il Mondiali“.

Il bronzo olimpico ha poi proseguito: “Nelle ultime due gare non avevo fatto un risulto ottimale, tra Assoluti e Monaco non erano misure che mi rispecchiano. Ora sono pronto fisicamente, invece mentalmente sono sempre stato pronto: andiamo avanti. Vincere qui è bello, c’erano un sacco di italiani. Sono molto contento, ora ci vediamo a Tokyo“.