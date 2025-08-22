Andrea Vendrame vince l’ultima tappa del Tour du Limousin, generale a Costiou

Andrea Vendrame ha vinto l’ultima tappa del Tour du Limousin, imponendosi in volata sul traguardo di Limogens dopo aver ripreso insieme al grosso del gruppo gli ultimi superstiti della fuga di giornata. Il portacolori della Decathlon AG2R La Mondiale era reduce dai buoni piazzamenti nelle prime tre frazioni dell’evento in terra transalpina (quarto a La Courtine, nono a Grèzes e quinto a Masseret) e oggi è finalmente riuscito ad alzare le braccia al cielo in questo manifestazione ciclistica di livello 2.1.

Il 31enne ha festeggiato il settimo successo da professionista, il secondo stagionale dopo quello ottenuto lo scorso 12 marzo nella terza tappa della Tirreno-Adriatico. Nel suo palmares figurano anche due tappe al Giro d’Italia: lo scorso anno esultò a Sappada e nel 2021 fece festa a Bagno di Romagna. Oggi ha regolato il francese Paul Lapeira (suo compagno di squadra) e l’altro transalpino Hugo Pace (Intermarché-Wanty), settima piazza per Lorenzo Conforti (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e nona per Giacomo Villa (Wagner Bazin WB).

Il francese Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels) si è imposto in classifica generale con un margine di sette secondi nei confronti del connazionale Alexandre Delettre (Team TotalEnergies) e del belga Sylvain Moniquet (Cofidis), Andrea Vendrame ottavo con un distacco di 45 secondi.