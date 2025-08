Andrea Vendrame chiuso al Tour de l’Ain, Donnenwirth vince la prima tappa

La prima tappa del Tour de l’Ain, corsa di livello 2.1 che si snoda su tre frazioni in Francia, si è risolta con uno sprint a ranghi compatti in quel di Lagnieu, dove il plotone è giunto 163 km dopo la partenza da Feillens. Il Col de Portes, salita di seconda categoria (14 chilometri al 5,5% di pendenza media) posta a 27 chilometri dall’arrivo, non ha fatto selezione e a imporsi in volata è stato il francese Tom Donnerwith.

Il 27enne nativo di Aurillac ha conquistato il suo primo successo tra i professionisti, concretizzando al meglio il lavoro della Groupama-FDJ. Alle sue spalle si è piazzato il connazionale e compagno di squadra David Gaudu, mentre Andrea Vendrame è stato un po’ chiuso alle transenne nel momento decisivo dagli uomini della formazione transalpina.

L’alfiere della Decathlon AG2R La Mondiale ha dovuto rilanciare l’andatura, ha superato Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) ma i due francesi erano ormai imprendibili e si è dovuto accontentare della terza piazza. Germani quarto, Gianluca Brambilla dodicesimo (Q36.5 Pro Cycling Team). Donnenwirth è chiaramente il leader della classifica generale, domani è in programma la seconda frazione: 153 km da Saint-Vulbas a Lelex Monts-Jura, previsto il Col de Menthieeres (9,1 km al 6,3% di pendenza media) posto a 21 km dall’arrivo.