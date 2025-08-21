Andrea Vavassori: “Fatto qualcosa di straordinario”; Sara Errani: “Condividere questi momenti è speciale”

Per il secondo anno consecutivo Sara Errani ed Andrea Vavassori conquistano il titolo di doppio misto agli US Open di tennis: cambiano le regole, cambia il field degli avversari, ma l’epilogo è il medesimo del 2024 a New York. Gli azzurri esprimono tutta la loro gioia nel corso della cerimonia di premiazione subito dopo il successo.

Andrea Vavassori non nasconde la propria emozione: “In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team, a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. E’ importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro, ne abbiamo avuta con questo evento, è importante che ce ne sia sempre di più“.

Sara Errani non si abitua a questi trionfi: “Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti con te è speciale. Grazie anche a tutto il team, avere il vostro supporto è importante. E’ incredibile giocare davanti a tutti voi tifosi, grazie per essere rimasti fino a tardi, ed a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi“.