Anche Jannik Sinner si arrabbia: il gesto di stizza e la racchetta lasciata cadere contro Shapovalov

Jannik Sinner non ha vissuto un sabato tranquillo all’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows, rischiando seriamente di ritrovarsi sotto due set a uno ma battendo comunque in rimonta Denis Shapovalov per 5-7 6-4 6-3 6-3 nel terzo turno degli US Open 2025. Agli ottavi il numero uno al mondo se la vedrà con l’insidioso kazako Alexander Bublik, che aveva battuto l’azzurro in tre set sull’erba di Halle prima di Wimbledon.

Il 24enne altoatesino, campione in carica del Major americano, dovrà alzare il livello domani per sconfiggere un avversario potenzialmente molto temibile e reduce da una bella vittoria al quinto set contro il padrone di casa statunitense Tommy Paul. Sinner non potrà permettersi i passaggi a vuoto di cui si è reso protagonista contro Shapovalov, sia nel primo che soprattutto nel terzo parziale.

In avvio di terzo set il tennista italiano, che aveva appena pareggiato i conti aggiudicandosi la seconda frazione, è andato in difficoltà subendo l’aggressività e la potenza del canadese ma commettendo anche alcuni errori gratuiti. In particolare, dopo un rovescio incrociato in rete che ha regalato a Shapovalov due palle break sull’1-0 15-40, Jannik ha avuto un piccolo gesto di stizza lasciando cadere a terra la racchetta (senza troppa violenza) e riprendendola al volo. Di seguito il VIDEO dell’episodio, raffrontato con quanto avvenuto a Cincinnati nel match contro Adrian Mannarino (ieri a New York aveva la maglietta rossa):