Ambesi: “Non ho dubbi che Sinner abbia le armi per riconfermarsi. Per Musetti buon torneo verso le Finals”

Tre su tre nella serata di ieri per l’Italia agli US Open 2025. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli si sono qualificati per il terzo turno degli US Open 2025. Durante l’appuntamento quotidiano con TennisMania, il programma condotto da Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, si è parlato soprattutto di questo risultato di prestigio, analizzando le prestazioni degli azzurri.

Massimiliano Ambesi si è soffermato proprio sull’andamento decisamente positivo dello Slam americano per i nostri tennisti: “L’Italia si presentava con quattro teste di serie, mai successo prima, che sono ancora tutte in corsa. Questa è testimonianza di un passo avanti complessivo di tutto il movimento e che si era già comunque visto in tutti i tornei Slam. Adesso arriva il difficile, perché storicamente entrare nella seconda settimana, per tutti ma soprattutto per gli italiani, ed in particolare in campo maschile, è complicato”.

Sulle partite di Sinner, Musetti e Cobolli: “Avevamo detto che i pronostici contavano poco e che bisognava vincere le partite. In maniera diversa e con avversari di caratura diversa ci sono riusciti tutti gli italiani scesi in campo. La prestazione di Sinner è stata notevole fin da subito e Popyrin in partita ci è entrato solo per un paio di giochi nel secondo set. Alla fine Popyrin è stato letteralmente sovrastato e, nonostante la classifica attuale, è chiaramente un giocatore da Top-30 e ci tornerà sicuro. Sinner ha tutte le armi per potersi riconfermare, non ho dubbi. Popyrin era il peggior avversario possibile al secondo turno e lo ha azzerato. Musetti ha affrontato un avversario nettamente inferiore a lui, ma è stato bravo ad affrontare anche l’unico momento di difficoltà nel terzo set. Cobolli ha dimostrato di essere ancora una volta un lottatore e di avere anche carattere nelle situazioni più complicate come nel quinto set, per poi dominare il super tie-break”.

Sul derby tra Musetti e Cobolli: “Sarà sicuramente una partita interessante, anche perchè ci sono di mezzo tanti altri discorsi che ho letto un po’ in giro, come chi è veramente il numero due italiano. Non si sono mai affrontati e adesso si potranno sfidare e sicuramente ne capiremo di più. Non resta che attendere la partita”.

Musetti è a caccia di un posto alle ATP Finals e per il giornalista di Eurosport ci sono grandi speranze anche per come si sta mettendo questo US Open: “Per Musetti è stato sicuramente molto positivo l’andamento del torneo in chiave qualificazione alle Finals. Si è ritirato Draper, ha perso Khachanov al quinto in una partita incredibile che aveva in mano. Ha perso ieri Rune, poi anche Ruud. Quindi sicuramente ha una grande occasione. De Minaur non bisogna considerarlo nella lotta perché sicuramente farà più punti di Musetti da qui a Torino. E’ rimasto solo Rublev, ma questo torneo può davvero diventare positivo per Musetti. Inoltre, analizzando le parole di Djokovic, fa tutto pensare che non andrà alle finali di Torino e quindi sicuramente per Musetti si è messa bene”.