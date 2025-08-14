Altro infortunio per Marcell Jacobs: salta due tappe di Diamond League

Marcell Jacobs salterà per infortunio le tappe di Diamond League di Losanna e Bruxelles a causa di un infortunio: il velocista azzurro è rimasto vittima di una lesione muscolare che sarebbe di lieve entità, anche se la FIDAL lo ha invitato a recarsi a Roma per valutare le sue condizioni in vista dei Mondiali.

Le tappe di Diamond League erano in programma a Losanna, in Svizzera, mercoledì 20 ed a Bruxelles, in Belgio, venerdì 22 agosto: l’azzurro si è infortunato mentre si stava allenando nei giorni scorsi, e, secondo quanto riportato dalla FIDAL, si tratterebbe di una lesione muscolare di lieve entità.

Jacobs è stato richiamato a Roma dalla stessa FIDAL per effettuare delle indagini più approfondite all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, dove sono in programma per l’azzurro degli esami diagnostici per valutarne le condizioni in ottica della partecipazione agli imminenti Mondiali di Tokyo.