Altro che “incubo di Natale”: è “sogno di mezza estate”! Sofia Raffaeli bronzo con la palla ai Mondiali!

Sofia Raffaeli si sta scatenando sulla pedana di Rio de Janeiro, gareggiando da autentica mattatrice nelle Finali di Specialità che chiudono i Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. Dopo aver trionfato al cerchio sulle note di “Tu si ‘na cosa grande“, la fuoriclasse marchigiana ha conquistato la medaglia di bronzo con la palla, interpretando brillantemente un esercizio coinvolgente sul brano di “Nightmare Before Christmas” e riuscendo così a salire sul podio per la terza volta in questa rassegna iridata visto che venerdì sera era stata splendida terza nel concorso generale individuale (unica gara prevista ai Giochi).

Una piccola incertezza nelle battute conclusive non ha impedito al bronzo olimpico di Parigi 2024 di meritarsi un posto al suolo, venendo valutata con il punteggio di 28.750 (12.100 per le difficoltà, 8.250 per l’esecuzione, 8.400 per l’artisticità). L’azzurra ha preceduto l’uzbeka Takhmina Ikromova (28.700) e la bulgara Stiliana Nikolova (28.500), nella gara dominata dalla tedesca Darja Varfolomeev: la Campionessa Olimpica e del mondo sul giro completo ha rialzato la testa dopo una prova sottotono al cerchio, giganteggiando con un perentorio 29.850 davanti alla rivelazione statunitense Rin Keys (29.050).

Si tratta della terza gioia iridata consecutiva con la palla per la 21enne dopo l’oro di Sòfia nel 2022 e l’argento di Valencia nel 2023, salendo così a quota 14 allori mondiali nell’arco di tre annate agonistiche. Alla palla aveva vinto anche due titoli europei tra il 2023 e il 2024, a dimostrazione di una continuità di sostanza con questo attrezzo. Ci sarà tra l’altro la possibilità di rimpinguare il bottino, visto che più tardi disputerà la finale di specialità alle clavette. Tara Dragas ha concluso la prima finale di specialità in carriera ai Mondiali al sesto posto (28.050: 11.900 la nota di partenza, 8.100 per l’esecuzione, 8.050 di pannello A).