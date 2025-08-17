Altra domenica da incubo per Francesco Bagnaia in Austria: una crisi che si acuisce

Prosegue il periodo di crisi nera per Francesco Bagnaia, apparso “spento” anche nella gara di oggi al Red Bull Ring. Il Gran Premio d’Austria 2025 doveva rappresentare l’ occasione di riscatto per il Ducatista, in un circuito che lo ha visto protagonista negli ultimi anni con tre vittorie consecutive (2022, 2023, 2024). Ed invece si è rivelata l’ennesima gara anonima, conclusa in ottava posizione con un ritardo di 12 secondi da Marc Marquez.

Eppure il weekend era partito bene, con il terzo posto nelle prequalifiche e con buone sensazioni in sella alla moto. I veri problemi sono riemersi però già durante una Sprint Race da incubo, viziata dalla partenza scivolosa e conclusa con il ritiro a causa di un problema alla ruota posteriore. Non ci sono stati progressi neanche nella gara lunga di oggi, nonostante una partenza più che sufficiente.

Il centauro azzurro ha pian piano perso terreno già dai primi giri, dopo aver subito il sorpasso dal leader del Mondiale. Da quel momento è iniziata la solita crisi, con i tempi che si sono lentamente alzati, facilitando i sorpassi dei piloti alle spalle. L’attacco rischioso di Pedro Acosta lo ha poi penalizzato ulteriormente, infierendo su una prestazione già negativa.

L’ottavo posto finale, a più di dodici secondi dal compagno di squadra Marc Marquez, mette in luce ancora una volta tutte le difficoltà in gara di Pecco, anche in un circuito a lui favorevole. La classifica piloti ormai parla di un Mondiale già chiuso, nel quale il due volte campione del mondo dovrà guardarsi clamorosamente le spalle. Il suo terzo posto virtuale con 221 punti (197 in meno di Marquez) viene ora minacciato dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, distante solo 43 lunghezze.

È la testimonianza di una stagione più che buia, con una crisi che continua ad ampliarsi. Ora tra una settimana ci sarà l’Ungheria, in un circuito totalmente nuovo per la MotoGP. Riuscirà Bagnaia a risollevare una situazione che appare sempre più avversa?