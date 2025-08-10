Allarme Leonardo Fabbri in Svezia: si ritira dopo tre lanci per un problema fisico

Si interrompe dopo tre lanci la gara di Leonardo Fabbri a Sollentuna, in Svezia, quando manca ormai poco più di un mese ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025. Un campanello d’allarme che complica sicuramente il percorso di avvicinamento verso la rassegna iridata, evento clou della stagione post-olimpica, anche se bisognerà valutare nei prossimi giorni e settimane le effettive condizioni dell’azzurro.

Il primatista italiano di getto del peso, leader del ranking mondiale stagionale grazie al 22.82 di una settimana fa agli Assoluti di Caorle, si è fermato infatti a metà della competizione odierna in Scandinavia per un lieve dolore alla mano che gli ha suggerito di non rischiare dopo aver messo a referto due nulli ed un modesto 18.43 valevole per il quinto posto.

Il ruolo di miglior azzurro in classifica è toccato in questo caso a Nick Ponzio, che si è attestato in seconda piazza con 20.25 metri dietro al padrone di casa svedese Wictor Petersson (20.90). Notizie poco incoraggianti nello sprint per il vice-campione europeo di Roma 2024 Chituru Ali, ancora non al meglio della condizione, che ha rinunciato alla finale del meeting di Sollentuna dopo essere arrivato terzo nella batteria dei 100 in 10.54 (+0.5).