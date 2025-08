Allarme Andy Diaz: forma scadente, problemi fisici e misura modesta agli Assoluti

Andy Diaz ha offerto una brutta copia del proprio talento sconfinato nella gara di salto triplo che ha animato la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica. Il Campione del Mondo e d’Europa in sala è apparso ben lontano dalla forma dei giorni migliori, regalando un gesto tecnico tutt’altro che ottimale e sfoggiando una condizione decisamente sottotono per i suoi standard.

La sensazione è che il primatista nazionale stia ancora soffrendo del problema fisico accusato dopo la doppietta indoor firmato in chiusura d’inverno e che non si sia ancora ripreso in maniera ottimale. Il “gemello” del bronzo olimpico di Parigi 2024 ha stentato in rincorsa e il jump è risultato un po’ fiacco, arrivando spesso in maniera scomposta per i suoi standard.

Anche in uscita dalla sabbia inarcava la schiena in avanti e si piegava, rimanendo deluso dalle misure che inanellava. In effetti la serie dell’allievo di Fabrizio Donato è stata insoddisfacente per un uomo che cinque mesi fa si era spinto a 17.80 metri: nullo, 16.03, 16.38, 16.66, passato, nullo. Il 29enne ha conquistato il titolo italiano precedendo Federico Morseletto (15.87) e Gabriele Tosti (15.76) in una serata fredda a Caorle (in provincia di Venezia), ma non era chiaramente quello l’obiettivo della vigilia.

Si trattava della terza uscita stagionale all’aperto per Andy Diaz, dopo il 17.04 di Rovereto e il 17.19 di Montecarlo in Diamond. Ora il fuoriclasse di origini cubane dovrà ritrovarsi per essere protagonista ai Mondiali, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre e dove in condizioni ottimali sarebbe chiaramente uno dei tre grandi favoriti per il titolo.