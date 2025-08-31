Alexander Zverev fuori agli US Open! Sinner ritroverà lo spettro Bublik

Sono due gli italiani che staccano il biglietti per la seconda settimana degli US Open 2025. Una giornata complicata e non facile per Jannik Sinner, che supera il canadese Denis Shapovalov in rimonta con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3 dopo tre ore e dodici minuti di gioco. Il numero uno del mondo ha sofferto, trovandosi sotto di un set e poi anche di un break nel terzo set prima di cancellare via tutti i cattivi pensieri e vincere al quarto.

Negli ottavi Sinner affronterà Alexander Bublik, uscito vincitore da una clamorosa battaglia di cinque set contro l’americano Tommy Paul, imponendosi con il punteggio di 7-6 6-7 6-3 6-7 6-1. Bisogna ricordare che Bublik è l’unico insieme a Carlos Alcaraz ad essere riuscito a sconfiggere Sinner in questo 2025, vincendo agli ottavi sull’erba di Halle in rimonta.

Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti ha raggiunto gli ottavi a New York. In questo Slam americano il toscano si è ritrovato e soprattutto sta ottenendo punti importanti nella corsa alle ATP Finals. Musetti ha fatto suo il derby azzurro con un esausto Flavio Cobolli, reduce da due battaglie incredibili tra primo e secondo turno (nove ore in campo). Il romano si è ritirato in avvio di terzo set per un problema al braccio con la partita comunque già segnata. Adesso per Musetti ci sarà un’insidiosa sfida con lo spagnolo Jaume Munar, ai suoi primi ottavi Slam della carriera, che ha superato brillantemente il belga Zizou Bergs per 6-1 6-4 6-4.

Clamorosa eliminazione di Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero tre, saluta gli US Open già al terzo turno, venendo battuto dal canadese Felix Auger-Aliassime in quattro set con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 6-4 dopo tre ore e quarantotto minuti di gioco. Una prestazione eccellente quella di Auger-Aliassime, che si è ritrovato sul cemento americano dopo una stagione opaca, non riuscendo ad andare mai oltre il secondo turno negli Slam. Negli ottavi il canadese se la vedrà con il russo Andrey Rublev, che ha faticato tantissimo contro hongkonghese Coleman Wong, vincendo al quinto 2-6 6-4 6-3 4-6 6-3

L’ultimo ottavo di finale della parte alta è quello che mette di fronte Alex de Minaur e la super sorpresa Leandro Riedi, con entrambi che hanno sfruttato il ritiro del proprio avvesario. L’australiano ha passato il turno dopo il forfait del tedesco Daniel Altamaier in avvio di quarto set, ma con De Minaur avanti di un set e con break di vantaggio; mentre lo svizzero è rimasto in campo appena otto game quando poi è arrivato lo stop forzato per il polacco Kamil Majchrzak.

RISULTATI TABELLONE MASCHILE US OPEN 2025

Musetti (Ita) b. Cobolli (Ita) 6-3 6-2 2-0 ret.

Munar (Esp) b. Bergs (Bel) 6-1 6-4 6-4

Sinner (Ita) b. Shapovalov (Can) 5-7 6-4 6-3 6-3

Rublev (Rus) b. Wong (Hkg) 2-6 6-4 6-3 4-6 6-3

Riedi (Sui) b. Majchrzak (Pol) 5-3 ret.

De Minaur (Aus) b. Altmaier (Ger) 6-7 6-3 6-4 2-0 ret.

Auger-Aliassime (Can) b. Zverev (Ger) 4-6 7-6 6-4 6-4

Bublik (Kaz) b. Paul (Usa) 7-6 6-7 6-3 6-7 6-1