Alexander Bublik: “Subirò almeno un paio di break contro Sinner, proverò a sfruttare le mie chance”

Alexander Bublik vince il big match della sessione serale sull’Arthur Ashe dopo una maratona di cinque set contro Tommy Paul per 7-6 6-7 6-3 6-7 6-1 e centra il grande obiettivo della vigilia, approdando per la prima volta in carriera alla seconda settimana degli US Open. Il kazako conquista così l’undicesimo successo di fila nel circuito, dopo aver saltato tutti i tornei di preparazione sul cemento nordamericano, raggiungendo agli ottavi di finale il n.1 al mondo Jannik Sinner.

Bublik sta vivendo di gran lunga la miglior stagione della carriera, come dimostrano soprattutto i progressi effettuati sulla terra rossa con i quarti al Roland Garros (battendo De Minaur e Draper) ed i due titoli in estate a Gstaad e Kitzbühel. Il talentuoso 28enne non ha ancora perso un singolo turno di servizio sin qui a Flushing Meadows dopo tre partite, giocando contro il veterano Marin Cilic ed il sorprendente australiano Tristan Schoolkate prima di Paul: “Non so nemmeno io come mai il mio servizio stia funzionando così bene. Quello che so è che di break ne subirò probabilmente almeno un paio contro Sinner“, le parole del kazako dopo la maratona notturna sul Centrale.

“Sto giocando bene e onestamente qualche rischio al servizio l’ho corso. Ma mi sono detto: ‘Speriamo che non sia questa la prima volta in cui lo perdo…’. Un altro colpo che ha funzionato molto bene guardando le statistiche è il drop shot e del resto anche questo, come la battuta, è parte integrante del mio tennis. Sta funzionando molto bene anche se all’inizio del match non mi sentivo così a mio agio sul campo“, aggiunge Sasha.

Sui problemi fisici riscontrati dal suo avversario Tommy Paul nelle battute conclusive della partita: “Voglio dire che mi dispiace molto per lui. Avevamo già visto Shelton infortunato, stavolta è toccato a Tommy avere dei problemi, ed è un peccato che non sia riuscito a competere al 100% fino alla fine. Spero che recuperi in fretta, siamo ottimi amici e mi addolora vederlo così“.

Bublik è consapevole di dover realizzare una grande impresa al prossimo turno per battere Sinner: “Sarà dura, molto dura. Non sono ancora riuscito a batterlo sulla distanza dei cinque set, ma proverò a recuperare al meglio dopo questa partita e vedremo cosa accadrà. Cercherò di sfruttare le mie chance, sperando di non giocare alle 11 di mattina“.