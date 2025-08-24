Alessandra Mao migliora i primati giovanili di Federica Pellegrini nei 200 sl

Alessandro Mao ha mostrato tutto il suo promettente talento ai Mondiali juniores di nuoto, conquistando la medaglia di bronzo sui 200 stile libero nella vasca di Otopeni (Romania). Ad appena 14 anni compiuti da poco, l’azzurra è riuscita a battagliare alla pari con rivali più grandi anche di quattro anni, chiudendo al terzo posto alle spalle della cinese Yang Peigi (1:56.25) e della statunitense Rylee Frisman (1:56.76).

L’azzurra ha toccato in 1:57.00, siglando così il nuovo record juniores e abbassando di oltre un secondo il precedente primato nazionale di categoria (1:58.02 di Federica Pellegrini il 16 agosto 2004 in occasione della semifinale delle Olimpiadi di Atene 2004, concluse poi con la medaglia d’argento). Si tratta di un miglioramento poderoso per la veneta, che agli ultimi Assoluti di Riccione si era espressa in 1:58.86 (record italiano ragazze, anche in quell’occasione fece meglio della Divina).

L’allieva di Andrea Fracconetti ha stabilito anche il record italiano cadette, che fino a oggi pomeriggio apparteneva sempre a Pellegrini con il crono di 1:57.92 nuotato agli Assoluti del 2005, che fecero da preludio ai Mondiali di Montreal. Alessandra Mao ha fatto sognare con i seguenti passaggi: 28″08, 57″74, 1’27″67 e ultimi cinquanta in 29.33.