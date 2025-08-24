Alessandra Mao è stupefacente nei 200 sl: bronzo mondiale juniores a 14 anni con un tempo sensazionale

Non ci si crede. Alessandra Mao ha stupito ancora una volta nel corso dei Mondiali juniores di nuoto che si stanno disputando a Otopeni (Romania), giunti all’ultima giornata di gare. Dopo aver messo in fila i record di categoria “Ragazze” nei 50 e nei 100 stile libero essendo lei 14enne, l‘atleta veneta si è superata nella finale dei 200 sl femminili.

Mao è andata a prendersi un bronzo iridato dal valore decisamente alto, visto il riscontro cronometrico stabilito. L’azzurrina, infatti, ha stampato sulla piastra il crono di 1:57.00, che rappresenta la seconda miglior prestazione alltime in Italia, seconda solo alla grande Federica Pellegrini. Resta il fatto che la classe 2011 abbia letteralmente polverizzato il proprio primato di 1:58.86, portando su un’altra dimensione il resto dei record giovanili in Italia che appartenevano proprio a Pellegrini. Federica, infatti, da juniores e cadetta nuotò rispettivamente in 1:58.02 e in 1:57.92.

Siamo al cospetto, quindi, di un’atleta che ha spinto molto lontano i confini e dimostrato di esaltarsi nel confronto diretto. Nello spalla a spalla, dopo aver toccato in quinta posizione ai 100 metri (57.74), Mao si è resa protagonista di un’ultima vasca da 29.33 che l’ha portata sul podio.

A conquistare l’oro è stata la cinese Yang Peiqi (1:56.25, record dei campionati) a precedere l’americana Rylee Erisman (1:56.76) e per l’appunto la nostra portacolori nel tempo descritto, da atleta più giovane del lotto. Da sottolineare anche la presenza di Bianca Nannucci (sesta in 1:59.64).