World Games
Aerobica, l’Italia conquista l’argento nel trio ai World Games! Quinto posto per la squadra
L’Italia dell’aerobica si congeda dai World Games 2025 conquistando un’altra medaglia: nel trio misto gli azzurri centrano la piazza d’onore alle spalle della Cina, apparsa irraggiungibile già nelle qualificazioni. Chiude quinta, e manca l’ultimo atto, invece, la squadra mista di danza.
Nel trio misto l’Italia di Davide Nacci, Francesco Sebastio e Sara Cutini conquista la medaglia d’argento con lo score complessivo di 19.265 (3.315 di difficoltà, 9.200 di artistico e 6.850 di esecuzione, -0.100 di penalità), chiudendo alle spalle dell’irraggiungibile Cina, d’oro con il punteggio totale di 20.500 (3.550 + 9.400 + 7.550), mentre il bronzo va alla Bulgaria, terza a quota 18.965 (3.315 + 9.100 + 6.550), che lascia ai piedi del podio il Vietnam, quarto con 16.663 (2.263 + 8.600 + 5.800).
Nella danza a squadre miste l’Italia di Giorgia Frigeni, Marcello Patteri, Arianna Ciurlanti, Nicole Alighieri, Alice Pettinari, Elisa Marras, Lucrezia Rexhepi ed Andrea Colnago chiude quinta nelle qualificazioni e manca l’accesso alla finale per appena 5 centesimi di punto. Nell’ultimo atto l’oro va all’Ungheria, che vince con 17.950, andando a precedere la Corea del Sud, seconda a quota 17.700, e la Cina, terza con 17.500. Giù dal podio la Romania, quarta con lo score di 17.000.