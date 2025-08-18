Addio doppio misto per Jannik Sinner agli US Open? Forfait quasi scontato

Jannik Sinner non ha potuto giocare fino all’ultimo punto la finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025, ritirandosi dopo cinque game sul punteggio di 5-0 in favore di Carlos Alcaraz per un malessere. In realtà, come ha poi rivelato successivamente durante la cerimonia di premiazione, il numero uno al mondo stava male già da ieri e la situazione è peggiorata dopo l’ultima notte.

“Da ieri non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato. Ho provato a scendere comunque in campo, ma non ce l’ho fatta a resistere di più”, ha dichiarato il 24enne altoatesino. In precedenza Sinner si era espresso così parlando con il medico, con il giudice di sedia e con Alcaraz: “Sono entrato in campo per i fan, ma non ce la facevo. Mi sento troppo male, non posso muovermi. Mi gira la testa. Mi dispiace”.

Un problema che costa dunque al tennista italiano la possibilità di giocarsi ad armi pari la finale di Cincinnati con il rivale spagnolo, vedendo assottigliarsi le speranze di restare in vetta al ranking ATP di fine stagione. A questo punto sembra scontato il forfait di Jannik per il torneo di doppio misto dello US Open, che comincerà già martedì 19 agosto con i primi turni.

In seguito alla rinuncia della sua partner Emma Navarro, Sinner avrebbe dovuto prendere parte al rinnovato format del doppio misto a Flushing Meadows in coppia con la doppista ceca Katerina Siniakova (oro olimpico nella specialità a Parigi 2024) sfidando al debutto Alexander Zverev/Belinda Bencic.