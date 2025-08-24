Accordo tra SuperTennis e gli US Open: trasmissione in chiaro dello Slam di New York fino al 2030

Un seguito a quanto già visto e sentito. Attraverso i propri canali diretti e social è arrivata la notizia dell’accordo tra SuperTennis Tv (emittente della FITP) e gli organizzatori degli US Open in merito all’acquisizione dei diritti televisivi dello Slam di New York. Il rinnovo fino al 2030 garantirà la copertura in chiaro dell’evento americano. Un investimento frutto del grande momento vissuto dal tennis italiano, sulla spinta dei risultati eccezionali di Jannik Sinner e del resto del gruppo tricolore.

Come viene riportato sul sito dell’emittente: “La magia degli US Open si riaccende su SuperTennis Tv… e non solo nelle prossime due settimane! Dopo aver raccontato due edizioni meravigliose – culminate con il primo storico trionfo a New York di Jannik Sinner -, e a poche ore dall’inizio del torneo 2025, Sportcast, la società del Gruppo FITP che gestisce il canale tv SuperTennis, comunica di aver raggiunto un accordo con la USTA (la Federtennis statunitense) per il prolungamento del contratto per la trasmissione in chiaro e in esclusiva del torneo fino al 2030. Dopo aver permesso agli appassionati di assistere gratuitamente alla prova americana del Grand Slam®, dopo 34 anni di visione limitata alle pay tv, la Federazione Italiana Tennis e Padel prosegue nella sua politica di sviluppo della promozione del tennis. L’accordo, raggiunto in collaborazione con l’agenzia IMG, che gestisce i diritti media della USTA, era stato stipulato inizialmente nel 2023; ora, sull’onda dell’entusiasmo per i grandi traguardi internazionali dei tennisti italiani, con lo straordinario riscontro degli appassionati e il conforto dei numeri in termini di ascolti, SuperTennis rafforza il suo ruolo di ‘casa del tennis’ nel cuore di Flushing Meadows per ulteriori cinque anni“.

A corredo del comunicato, ci sono anche le dichiarazioni del n.1 della FITP, Angelo Binaghi, e del direttore commerciale della USTA (Federtennis americana), Kirsten Corio. “Con il rinnovo di questo importante accordo, garantiamo a tutti gli appassionati di tennis in Italia la possibilità di continuare a vivere, gratuitamente e in diretta, il fascino e la magia di uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Non si tratta solo di un accordo commerciale, ma di un vero e proprio investimento culturale e sportivo: mentre altri Slam sono quasi esclusivamente disponibili a pagamento, il pubblico italiano potrà seguire gratuitamente lo US Open grazie a SuperTennis, il canale interamente dedicato a tennis e padel. Per noi è una scelta di principio, oltre che una strategia. La Federazione non misura il proprio successo solo in termini di risultati sul campo, ma prima ancora nella capacità di rendere il tennis e il padel sempre più popolari e accessibili. I dati di ascolto e la risposta entusiastica degli ultimi due anni confermano che questa è la strada giusta: milioni di persone hanno potuto seguire le imprese dei nostri giocatori e delle nostre giocatrici senza barriere economiche, condividendo momenti che sono già entrati nella storia dello sport italiano. Mantenere il torneo americano in chiaro rappresenta una conquista per gli appassionati e una responsabilità che intendiamo portare avanti con attenzione e serietà. Con orgoglio continuiamo a svolgere, di fatto, un ruolo di servizio pubblico, offrendo agli appassionati italiani gratuitamente e in esclusiva la copertura di un grande Slam. Un segnale concreto del nostro impegno nella diffusione del tennis come bene comune: nella speranza che anche in Italia, come in altri paesi europei, venga al più presto tutelato per legge il diritto di tutti di godere gratuitamente delle grandi gesta dei nostri campioni, sempre più protagonisti dei principali eventi tennistici mondiali“, ha dichiarato Binaghi.

“Siamo lieti di estendere la nostra partnership con SuperTennis, che continua a dimostrarsi un partner affidabile degli US Open. Con l’ascesa dei talenti italiani più forte che mai, il momento non potrebbe essere migliore e non vediamo l’ora di sostenere l’ampia copertura in chiaro di SuperTennis, che sta contribuendo a far crescere il pubblico degli US Open in questa nazione”. Ed Mallaburn, Senior Vice President, Rights, IMG: “Con il crescente successo dei giocatori italiani sulla scena mondiale, l’interesse dei tifosi per il tennis non è mai stato così alto nella regione. Questo accordo rinnovato contribuirà a garantire la crescita a lungo termine della USTA in Italia, affinché un numero sempre maggiore di tifosi possa vivere l’emozione e l’energia degli US Open“, ha aggiunto Corio.