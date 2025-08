A che ora Thomas Ceccon nei 50 dorso ai Mondiali: programma, tv, possibile sovrapposizione con i 100 farfalla

Thomas Ceccon ha superato le batterie dei 100 metri farfalla maschili ai Mondiali senior 2025 di nuoto, qualificandosi per le semifinali odierne e, in caso di passaggio all’ultimo atto di domani sarà chiamato al doppio impegno, visto che gareggerà anche nei 50 metri dorso maschili.

Per i 100 farfalla, infatti, le semifinali si disputeranno oggi, venerdì 1° agosto, mentre la finale è in programma sabato 2, quando però sono in programma anche batterie e semifinali dei 50 dorso. In particolare la finale dei 100 farfalla e le semifinali dei 50 dorso sono previste a 24 minuti di distanza.

Tutti i turni dei 100 farfalla e dei 50 dorso dei Mondiali 2025 di nuoto in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (batterie e finali), Rai Sport HD (semifinali), Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (finale 3 agosto), Sky Sport Mix (semifinali e finali), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gare.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Venerdì 1° agosto

13.10 Nuoto, Mondiali: semifinali 100 metri farfalla maschili (con Thomas Ceccon) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

Sabato 2 agosto

04.31 Nuoto, Mondiali: batterie 50 metri dorso maschili (con Christian Bacico e Thomas Ceccon) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

13.43 Nuoto, Mondiali: finale 100 metri farfalla maschili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

14.07 Nuoto, Mondiali: semifinale 50 metri dorso maschili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

Domenica 3 agosto

13.02 Nuoto, Mondiali: finale 50 metri dorso maschili – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie e finali), Rai Sport HD (semifinali), Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (finale 3 agosto), Sky Sport Mix (semifinali e finali).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.