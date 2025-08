A che ora Sonego-Rublev oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming

Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev al terzo turno del Masters 1000 di Toronto. Si tratta di un impegno davvero ostico per il tennista italiano, che se la dovrà vedere con l’arrembante russo sul cemento della località canadese. L’appuntamento è per venerdì 1° agosto alle ore 18.30 italiane (le ore 12.30 locali), sarà la partita che aprirà il programma di giornata sul Campo Centrale.

Il 30enne, numero 38 del mondo, incrocerà il 27enne, numero 11 del ranking ATP. I precedenti sono in perfetta parità (2-2): Rublev ha vinto la finale a Vienna nel 2020 e gli ottavi a Metz nel 2024, Sonego ha prevalso nei quarti degli Internazionali d’Italia nel 2021 e ai sedicesimi di finale del Roland Garros 2023. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, con in palio l’approdo agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il ceco Jakub Mensik.

L’azzurro è reduce dagli ottavi di finale di Wimbledon e dal ko al debutto in quel di Washington contro Matteo Arnaldi, poi ha regolato il cinese Bu Yunchaokete all’esordio a Toronto. Il russo aveva strappato un set allo spagnolo Carlos Alcaraz agli ottavi di Wimbledon, poi il ko in apertura di Washington con lo statunitense Tien e due giorni fa il successo con il francese Hugo Gaston.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Rublev, terzo turno del Masters 1000 di Toronto. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), il canale dettagliato verrà definito a ridosso dell’evento; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Toronto sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SONEGO-RUBLEV, MASTERS 1000 TORONTO

Venerdì 1° agosto

Ore 18.30 Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Max

PROGRAMMA SONEGO-RUBLEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati. Il canale dettagliato verrà definito in prossimità dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.