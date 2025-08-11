A che ora Sonego-Fritz oggi, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Oggi, lunedì 11 agosto, Lorenzo Sonego affronterà l’americano Taylor Fritz nel terzo turno del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio il tennista piemontese è atteso a una sfida molto difficile contro il n.4 della classifica mondiale, tra i favoriti per conquistare il titolo e finalista agli US Open 2024 e alle ATP Finals dell’anno scorso.

Un match, quindi, ad alto coefficiente di difficoltà per Sonego che, sfruttando la sua testa di serie, ha iniziato questo torneo direttamente dal secondo round. La vittoria in due set contro il belga Zizou Bergs è stata convincente e ha confortato per la condizione fisica messa in mostra dall’azzurro. Certo, per battere Fritz servirà la prova perfetta e sperare che il californiano non sia nella sua miglior giornata.

Una considerazione frutto dei precedenti, in cui lo statunitense è avanti 5-2 e si è imposto negli ultimi tre scontri diretti: nel Masters1000 di Parigi-Bercy del 2021, proprio nel 1000 di Cincinnati nel 2023 e a Miami quest’anno. Ultime due partite in cui c’è stato un tie-break, che potrebbe replicarsi in questa circostanza viste le abilità di entrambi alla battuta.

La partita tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz, valida per il terzo turno del Masters1000 di Cincinnati, andrà in scena quest’oggi e sarà la terza sul campo centrale, il cui programma inizierà alle 17.00 italiane. Ricordiamo che su quello stesso campo, non prima delle 01.00 italiane, Jannik Sinner giocherà contro il canadese Gabriel Diallo. La copertura televisiva del match sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SONEGO-FRITZ ATP CINCINNATI 2025 OGGI

Lunedì 11 agosto (orari italiani)

P&G Center Court – ore 17:00

Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Taylor Townsend USA

Aryna Sabalenka BLR vs Emma Raducanu GBR

Taylor Fritz USA vs Lorenzo Sonego ITA

Jannik Sinner ITA vs Gabriel Diallo CAN (Non prima 01:00)

Elena Rybakina KAZ vs Elise Mertens BEL (Non prima 02:30)

PROGRAMMA SONEGO-FRITZ ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) a seconda delle esigenze di palinsesto.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport