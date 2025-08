A che ora Simona Quadarella in finale oggi negli 800 sl: programma esatto, n. di corsia, avversarie, tv

Simona Quadarella va a caccia di un’altra impresa ai Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. La nuotatrice romana, infatti, dopo lo splendido argento conquistato nei 1.500 sl, oggi alle ore 14.21 italiane (le ore 20.21 locali) cercherà il bis negli 800 stile libero, per andare a impreziosire una bacheca personale già di altissimo livello. Il compito non sarà facile, dato che le rivali in questa gara saranno davvero le migliori in assoluto.

La fuoriclasse azzurra classe 1998, infatti, se la dovrà vedere con Katie Ledecky (dominatrice dei 1.500) che non ha certo bisogno di presentazioni e sarà nuovamente la grande favorita per la gara ma, attenzione, perchè sarà fianco a fianco con Summer McIntosh pronta a rubare lo scettro alla rivale. Ci attende una sfida di altissimo livello, stellare, clamoroso, tra due nuotatrici che stanno facendo, hanno fatto e faranno la storia di questo sport.

Non solo, le due nordamericane vantano anche il primo e secondo tempo stagionale. Dal canto suo Simona Quadarella non ha nulla da perdere e proverà a salire nuovamente sul podio. Pensare di andare a inserirsi nel duello Ledecky-McIntosh sembra davvero un sogno, ma mai dire mai nel nuoto. Attenzione, ovviamente, all’australiana Lani Pallister, prima rivale per il terzo posto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale degli 800 stile femminili con Simona Quadarella ai Mondiali 2025 di nuoto. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai2, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Mix (canale 211). In diretta streaming si potrà seguire su RaiPlay, SkyGO e NOW, mentre la diretta live testuale sarà su OA Sport.

CALENDARIO FINALE SIMONA QUADARELLA 800 SL MONDIALI (orari italiani)

Sabato 2 agosto

Ore 14.21 Finale 800 stile libero femminili con Simona Quadarella – Diretta tv su Rai2, Sky Sport 1 e Sky Sport Mix

IN CHE CORSIA NUOTA SIMONA QUADARELLA NELLA FINALE DEGLI 800 SL

Corsia 2.

GLI AVVERSARI DI SIMONA QUADARELLA NELLA FINALE DEGLI 800 SL

Corsia 1: Bingjie Li (Cina)

Corsia 3: Summer McIntosh (Canada)

Corsia 4: Katie Ledecky (Stati Uniti)

Corsia 5: Lani Pallister (Australia)

Corsia 6: Isabel Gose (Germania)

Corsia 7: Erika Fairweather (Nuova Zelanda)

Corsia 8: Ichika Kajimoto (Giappone)

PROGRAMMA FINALE QUADARELLA 800 SL: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, gratis e in chiaro; Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; SkyGO e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.