A che ora Sara Curtis nei 50 sl ai Mondiali: programma dalle batterie alla finale, tv, streaming

Sara Curtis sarà impegnata ai Mondiali 2025 degli sport acquatici anche nei 50 metri stile libero femminili: l’azzurra sarà in gara assieme ad un’altra italiana, Silvia Di Pietro, e tornerà in acqua per le batterie e le semifinali sabato 2 agosto, mentre la finale si terrà domenica 3 agosto.

Sara Curtis sarà impegnata ai Mondiali 2025 degli sport acquatici anche nei 50 metri stile libero femminili: l'azzurra sarà in gara assieme ad un'altra italiana, Silvia Di Pietro, e tornerà in acqua per le batterie e le semifinali sabato 2 agosto, mentre la finale si terrà domenica 3 agosto.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Sabato 2 agosto

04.02 Nuoto, Mondiali: batterie 50m stile libero femminili (con Sara Curtis e Silvia Di Pietro) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

13.51 Nuoto, Mondiali: semifinali 50m stile libero femminili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

Domenica 3 agosto

13.18 Nuoto, Mondiali: finale 50m stile libero femminili – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie e semifinali), Rai Sport HD (finale), Sky Sport Uno (tutti i turni), Sky Sport Arena (finale), Sky Sport Mix (semifinali e finale).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.