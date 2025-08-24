A che ora Passaro-Cobolli, US Open 2025: programma, tv, streaming

Lunedì 25 agosto è previsto il derby azzurro tra Francesco Passaro e Flavio Cobolli valevole come primo turno degli US Open 2025. Sul cemento di Flushing Meadows si affronteranno l’unico giocatore italiano (tra uomini e donne) capace di superare le qualificazioni ed il numero 26 del ranking mondiale, accreditato della 24ma testa di serie del tabellone.

Passaro ha già raggiunto il grande obiettivo della vigilia, vincendo tre partite e accedendo per la prima volta in carriera al main draw dello Slam americano, mentre Cobolli punta in alto dopo i quarti di finale a Wimbledon e mette nel mirino come minimo i sedicesimi, in cui potrebbe entrare in rotta di collisione con il numero 2 d’Italia Lorenzo Musetti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Passaro-Cobolli, valevole come primo turno degli US Open 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PASSARO-COBOLLI US OPEN 2025

Lunedì 25 agosto

Court 5 – Inizio alle ore 17.00

L. Jeanjean vs P. Hon

A seguire

E. Mertens vs A. Ahn

A seguire

Francesco Passaro vs Flavio Cobolli

PROGRAMMA PASSARO-COBOLLI US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.