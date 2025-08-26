A che ora parte Giulio Pellizzari nella cronometro a squadre della Vuelta a España 2025: orario preciso, tv, streaming

Sarà giornata di cronometro a squadre, domani (mercoledì 27 agosto), alla Vuelta a España 2025. Una quinta frazione, immersa nella Catalogna (con partenza e arrivo a Figueres di 24,1 km), che potrebbe andare a definire la situazione nella classifica generale, in una corsa in cui già qualcosa si è potuto apprezzare nelle prime uscite sulle strade italiane.

Una Vuelta in cui Giulio Pellizzari vuol essere protagonista e dimostrarsi all’altezza della situazione, dopo aver concluso quest’anno il Giro d’Italia in sesta posizione. Ci si attende da lui una conferma e la cronosquadre aiuterà a definire le sue ambizioni, al pari di quella della Red Bull – BORA – hansgrohe che ha nell’australiano Jai Hindley il punto di riferimento prima del nostro portacolori.

Il percorso di questa prova contro il tempo si presenta per lo più pianeggiante. Sarà un invito a nozze per i passisti, in grado di spingere grandi rapporti e di fare la differenza. Vedremo come la Red Bull saprà organizzarsi in questo senso per ottenere la miglior prestazione possibile.

La prima squadra partirà alle ore 16.37 e l’ultima arriverà attorno alle ore 18.30. Di seguito la startlist, gli orari di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato della cronometro a squadre della Vuelta a España 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+ e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa.

CRONOMETRO A SQUADRE VUELTA A ESPAÑA 2025

Mercoledì 27 agosto

Ore 16.37 partenza prima squadra

Ore 18.30 (circa) arrivo ultima squadra

A CHE ORA PARTE GIULIO PELLIZZARI NELLA CRONOMETRO A SQUADRE

Giulio Pellizzari, con la sua Red Bull – BORA – hansgrohe, inizierà la cronometro alle 17:45, essendo il diciottesimo team a partire.

STARTLIST CRONOMETRO A SQUADRE VUELTA A ESPAÑA 2025

1. 16:37:00 – LOTTO

2. 16:41:00 – ALPECIN-DECEUNINCK

3. 16:45:00 – TEAM PICNIC POSTNL

4. 16:49:00 – INTERMARCHÉ – WANTY

5. 16:53:00 – COFIDIS

6. 16:57:00 – TEAM JAYCO ALULA

7. 17:01:00 – LIDL-TREK

8. 17:05:00 – Q36.5 PRO CYCLING TEAM

9. 17:09:00 – EF EDUCATION – EASYPOST

10. 17:13:00 – BURGOS-BURPELLET-BH

11. 17:17:00 – ARKEA-B&B HOTELS

12. 17:21:00 – CAJA RURAL-SEGUROS RGA

13. 17:25:00 – MOVISTAR TEAM

14. 17:29:00 – DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

15. 17:33:00 – INEOS GRENADIERS

16. 17:37:00 – BAHRAIN VICTORIOUS

17. 17:41:00 – ISRAEL – PREMIER TECH

18. 17:45:00 – RED BULL – BORA – HANSGROHE

19. 17:49:00 – SOUDAL QUICK-STEP

20. 17:53:00 – XDS ASTANA TEAM

21. 17:57:00 – UAE TEAM EMIRATES XRG

22. 18:01:00 – TEAM VISMA | LEASE A BIKE

23. 18:05:00 – GROUPAMA-FDJ

PROGRAMMA VUELTA A ESPAÑA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.