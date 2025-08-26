A che ora parte Giulio Ciccone nella cronometro a squadre della Vuelta a España 2025: orario preciso, tv, streaming

Pronti a prendere nota. Domani, mercoledì 27 agosto, la quinta tappa della Vuelta a España 2025, avrà i connotati di una cronometro a squadre. Il tutto andrà in scena nel cuore della Catalogna e Figueres sarà il centro di gravità permanente della corsa. Sì, perché nella città situata nella provincia di Gerona la frazione si svilupperà con 24,1 km da coprire per i vari team.

Un percorso per lo più pianeggiante, che dovrebbe esaltare le qualità dei passisti delle varie squadre. Saranno loro, con la capacità di spingere grandi rapporti per più tempo, a fare la differenza. Una cronosquadre che potrebbe andare a incidere anche nella classifica generale.

A questo proposito, Giulio Ciccone vuol spingere per rafforzare la propria candidatura alla maglia rossa e contendere lo scettro del comando al danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Da capire quale sarà il rendimento della squadra di Ciccone, la Lidl – Trek, su un tracciato con queste caratteristiche. In tutto questo, bisognerà prestare attenzione anche alle condizioni climatiche.

La prima squadra partirà alle ore 16.37 e l’ultima arriverà attorno alle ore 18.30. Di seguito la startlist, gli orari di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato della cronometro a squadre della Vuelta a España 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+ e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa.

CRONOMETRO A SQUADRE VUELTA A ESPAÑA 2025

Mercoledì 27 agosto

Ore 16.37 partenza prima squadra

Ore 18.30 (circa) arrivo ultima squadra

A CHE ORA PARTE GIULIO CICCONE NELLA CRONOMETRO A SQUADRE

Giulio Ciccone, con la sua Lidl – Trek, inizierà la cronometro alle 17:01, essendo il settimo team a partire.

STARTLIST CRONOMETRO A SQUADRE VUELTA A ESPAÑA 2025

1. 16:37:00 – LOTTO

2. 16:41:00 – ALPECIN-DECEUNINCK

3. 16:45:00 – TEAM PICNIC POSTNL

4. 16:49:00 – INTERMARCHÉ – WANTY

5. 16:53:00 – COFIDIS

6. 16:57:00 – TEAM JAYCO ALULA

7. 17:01:00 – LIDL-TREK

8. 17:05:00 – Q36.5 PRO CYCLING TEAM

9. 17:09:00 – EF EDUCATION – EASYPOST

10. 17:13:00 – BURGOS-BURPELLET-BH

11. 17:17:00 – ARKEA-B&B HOTELS

12. 17:21:00 – CAJA RURAL-SEGUROS RGA

13. 17:25:00 – MOVISTAR TEAM

14. 17:29:00 – DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

15. 17:33:00 – INEOS GRENADIERS

16. 17:37:00 – BAHRAIN VICTORIOUS

17. 17:41:00 – ISRAEL – PREMIER TECH

18. 17:45:00 – RED BULL – BORA – HANSGROHE

19. 17:49:00 – SOUDAL QUICK-STEP

20. 17:53:00 – XDS ASTANA TEAM

21. 17:57:00 – UAE TEAM EMIRATES XRG

22. 18:01:00 – TEAM VISMA | LEASE A BIKE

23. 18:05:00 – GROUPAMA-FDJ

PROGRAMMA VUELTA A ESPAÑA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.