A che ora parte Antonio Tiberi nella cronometro a squadre della Vuelta a España 2025: orario preciso, tv, streaming

Domani, mercoledì 27 agosto, andrà in scena la cronometro a squadre alla Vuelta a España 2025. Quinta tappa nel cuore della Catalogna, con partenza e arrivo a Figueres di 24,1 km. Prova contro il tempo dei team che potrebbe dare un connotato più preciso alla classifica generale, nell’ottica degli uomini che sono presenti per conquistare la maglia rossa.

Antonio Tiberi vorrebbe essere tra quelli anche se nelle tappe che si sono tenute in Italia in questa Vuelta non ha particolarmente incantato. La Bahrain-Victorious ha dovuto fare a meno, alla vigilia di questa corsa, di Damiano Caruso, gregario chiave e uomo di esperienza in salita e a cronometro.

A causa di una frattura a una mano è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Una defezione significativa per la squadra, che potrebbe avere delle ripercussioni nella cronosquadre di domani. Vedremo come Tiberi e compagni sapranno assorbire l’assenza di Caruso e quale sarà il responso della strada, su un percorso pianeggiante e adatto i passisti, in grado di spingere i grandi rapporti.

La prima squadra partirà alle ore 16.37 e l’ultima arriverà attorno alle ore 18.30. Di seguito la startlist, gli orari di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato della cronometro a squadre della Vuelta a España 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+ e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa.

CRONOMETRO A SQUADRE VUELTA A ESPAÑA 2025

Mercoledì 27 agosto

Ore 16.37 partenza prima squadra

Ore 18.30 (circa) arrivo ultima squadra

A CHE ORA PARTE ANTONIO TIBERI NELLA CRONOMETRO A SQUADRE

Antonio Tiberi, con la sua Bahrain-Victorius, inizierà la cronometro alle 17:37, essendo il sedicesimo team a partire.

STARTLIST CRONOMETRO A SQUADRE VUELTA A ESPAÑA 2025

1. 16:37:00 – LOTTO

2. 16:41:00 – ALPECIN-DECEUNINCK

3. 16:45:00 – TEAM PICNIC POSTNL

4. 16:49:00 – INTERMARCHÉ – WANTY

5. 16:53:00 – COFIDIS

6. 16:57:00 – TEAM JAYCO ALULA

7. 17:01:00 – LIDL-TREK

8. 17:05:00 – Q36.5 PRO CYCLING TEAM

9. 17:09:00 – EF EDUCATION – EASYPOST

10. 17:13:00 – BURGOS-BURPELLET-BH

11. 17:17:00 – ARKEA-B&B HOTELS

12. 17:21:00 – CAJA RURAL-SEGUROS RGA

13. 17:25:00 – MOVISTAR TEAM

14. 17:29:00 – DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

15. 17:33:00 – INEOS GRENADIERS

16. 17:37:00 – BAHRAIN VICTORIOUS

17. 17:41:00 – ISRAEL – PREMIER TECH

18. 17:45:00 – RED BULL – BORA – HANSGROHE

19. 17:49:00 – SOUDAL QUICK-STEP

20. 17:53:00 – XDS ASTANA TEAM

21. 17:57:00 – UAE TEAM EMIRATES XRG

22. 18:01:00 – TEAM VISMA | LEASE A BIKE

23. 18:05:00 – GROUPAMA-FDJ

PROGRAMMA VUELTA A ESPAÑA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.