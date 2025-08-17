A che ora Paolini-Swiatek, Finale WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Non prima delle 00.00 di martedì 19 agosto (ora italiana), Jasmine Paolini giocherà la finale del WTA1000 di Cincinnati contro la n.3 del mondo, Iga Swiatek. La toscana, per la prima volta, approda all’atto conclusivo di questo torneo, dopo aver sconfitto nella semifinale la russa Veronika Kudermetova col punteggio di 6-3 6-7 (2) 6-3.

Una partita per larghi tratti comandata da Paolini, non in grado però di chiudere nel secondo parziale, quando si è trovata avanti di un break e potendo servire per il match. Brava, comunque, l’azzurra a resettare e a lottare su ogni palla per piegare la resistenza della rivale e conquistarsi il ruolo di finalista.

Dall’altra parte della rete ci sarà Swiatek che, nella prima semifinale, ha battuto la kazaka Elena Rybakina (n.10 del mondo) col punteggio di 7-5 6-3. Un’affermazione significativa per la polacca, decisa a dar seguito alla propria scalata in graduatoria dopo il trionfo sull’erba di Wimbledon. Una sfida quindi molto difficile per Jasmine, che mai ha battuto nei precedenti Iga.

La partita tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek, valida per la finale del WTA1000 di Cincinnati, andrà in scena non prima delle 00.00 italiane di martedì 19 agosto. Il confronto sarà preceduto dalla finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz (ore 21.00 italiane). La trasmissione televisiva sarà curata da SuperTennis HD e dai canali di Sky Sport; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-SWIATEK FINALE WTA CINCINNATI 2025

Lunedì 18 agosto (orari italiani)

P&G CENTER COURT – Inizio ore 21.00

[1] Jannik SINNER ITA vs [2] Carlos ALCARAZ ESP

Non prima delle 00.00 di martedì 19 agosto

[3] Iga SWIATEK POL vs [7] Jasmine PAOLINI ITA

PROGRAMMA PAOLINI-SWIATEK FINALE WTA CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport