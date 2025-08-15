A che ora Musetti/Sonego-Salisbury/Skupski, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Si procede senza soluzione di continuità: sabato 16 agosto si disputeranno le semifinali del tabellone principale di doppio maschile del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: gli azzurri Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego affronteranno i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski, accreditati della quinta testa di serie.

Il match sarà il secondo del programma sul P&G Center Court, ed inizierà subito dopo la conclusione della prima semifinale di doppio, tra Mektic/Ram e Cash/Glasspool, che aprirà l’ordine di gioco alle ore 17.00 italiane: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra le due coppie.

La sfida tra Musetti/Sonego e Salisbury/Skupski dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO MUSETTI/SONEGO ATP CINCINNATI 2025

Sabato 16 agosto – P&G Center Court

Dalle ore 17.00 italiane

Nikola Mektic / Rajeev Ram (Croazia / Stati Uniti) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)

A seguire

Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Italia) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna, 5) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q)

Non prima delle 24.00 ora italiana di domenica 17 agosto

vincente Shelton-Zverev – vincente Rublev-Alcaraz

Non prima dell’1.30 ora italiana di domenica 17 agosto

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 1) – Guo Hanyu / Alexandra Panova (Cina / Russia)

