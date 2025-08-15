Sport in tv
A che ora Musetti/Sonego-Salisbury/Skupski, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
Si procede senza soluzione di continuità: sabato 16 agosto si disputeranno le semifinali del tabellone principale di doppio maschile del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: gli azzurri Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego affronteranno i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski, accreditati della quinta testa di serie.
Il match sarà il secondo del programma sul P&G Center Court, ed inizierà subito dopo la conclusione della prima semifinale di doppio, tra Mektic/Ram e Cash/Glasspool, che aprirà l’ordine di gioco alle ore 17.00 italiane: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra le due coppie.
La sfida tra Musetti/Sonego e Salisbury/Skupski dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.
CALENDARIO MUSETTI/SONEGO ATP CINCINNATI 2025
Sabato 16 agosto – P&G Center Court
Dalle ore 17.00 italiane
Nikola Mektic / Rajeev Ram (Croazia / Stati Uniti) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)
A seguire
Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Italia) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna, 5) – Diretta tv su Sky Sport Tennis
Non prima delle ore 21.00 italiane
Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q)
Non prima delle 24.00 ora italiana di domenica 17 agosto
vincente Shelton-Zverev – vincente Rublev-Alcaraz
Non prima dell’1.30 ora italiana di domenica 17 agosto
Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 1) – Guo Hanyu / Alexandra Panova (Cina / Russia)
PROGRAMMA MUSETTI/SONEGO ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: Sky Go e NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.