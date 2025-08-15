A che ora Musetti/Sonego-Cabal/Miedler oggi, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si riproporranno quest’oggi nei quarti di finale del torneo di doppio. I due azzurri affronteranno nei quarti di finale del Masters1000 di Cincinnati la coppia formata dal portoghese Francisco Cabral e dall’austriaco Lucas Miedler.

Il toscano e il piemontese avrebbero sperato di fare strada più nel tabellone di singolare in Ohio. Le ambizioni, specie di Musetti, sarebbero state quelle di proiettarsi almeno ai quarti di finale e, nell’eventualità, sfidare l’altro azzurro Jannik Sinner. La battuta d’arresto contro il francese Benjamin Bonzi è stata inaspettata e amara per l’evoluzione del confronto.

Discorso un po’ diverso per Sonego che si è trovato opposto alla testa di serie n.2, Taylor Fritz, non essendo in grado di sfruttare quelle occasioni che nella sfida ha avuto. Per questo la partita di oggi può avere un po’ il significato della redenzione per entrambi, prima di proiettarsi con tutta la determinazione possibile in vista degli US Open.

La partita tra Musetti/Sonego e Cabral/Miedler, valida per i quarti di finale del torneo di doppio a Cincinnati, andrà in scena quest’oggi e sarà la seconda sul Grandstand, il cui programma inizierà dalle 17.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

