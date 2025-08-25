A che ora Musetti-Mpetshi Perricard domani, US Open 2025: orario, programma, tv, streaming

Atteso l’esordio di Lorenzo Musetti agli US Open. Per adesso lo Slam di New York è quello che il toscano ha spesso sofferto, per vari ordini di ragioni, ma ora può servirgli da rilancio dopo mesi difficili. Il primo turno, però, è complicato e porta il nome di Giovanni Mpetshi Perricard.

La difficoltà posta dal francese è molto semplice: serve prime potenti come, in media, non se ne sono (quasi) mai viste e, oltretutto, le seconde sono di un altro pianeta rispetto alla concorrenza, almeno quando gli entrano. Bisogna pertanto sfruttare quanto le concessioni del transalpino daranno. Un concetto che Musetti conosce bene, visto che Mpetshi Perricard l’ha affrontato e battuto due volte, di cui una negli ottavi di Wimbledon, nella stagione su erba 2024.

Il match tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard si giocherà domani alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e, in chiaro, su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-MPETSHI PERRICARD, US OPEN 2025

Martedì 26 agosto

Louis Armstrong Stadium

PROGRAMMA MUSETTI-MPETSHI PERRICARD, US OPEN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport