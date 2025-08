A che ora Mattia Furlani ai Campionati Italiani di atletica: programma esatto, tv, streaming

Siamo pronti per alzare il sipario sugli attesissimi Campionati Italiani di atletica edizione 2025. La manifestazione in questa occasione si disputerà a Caorle (Venezia) e metterà in mostra tutto l’arsenale di una nazionale che sta continuando a crescere passo dopo passo e, soprattutto, grandi emozioni e spettacolo.

La rassegna tricolore rappresenterà un’importante tappa di avvicinamento ai Campionati Mondiali, che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre prossimi. In poche parole, il percorso di avvicinamento al grande evento entra sempre più nel vivo e gli atleti e atlete iniziano ad affinare la propria condizione fisica.

Tra i protagonisti più da seguire da vicino c’è ovviamente Mattia Furlani (Fiamme Oro) che cerca il suo primo successo agli Assoluti outdoor. Tra i suoi rivali più accreditati Reda Chahboun (Libertas Unicusano Livorno) e Francesco Inzoli (Fiamme Gialle).

Di seguito il calendario, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Finale del salto in lungo dei Campionati Italiani Assoluti di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre) e in diretta streaming su RaiPlay, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA 2025

Domenica 3 agosto

Ore 20.30 Finale salto in lungo maschile con Mattia Furlani

PROGRAMMA FINALE SALTO IN LUNGO MASCHILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay, gratis

Diretta Live testuale: OA Sport in.