A che ora le qualifiche di F1 su TV8, GP Olanda 2025: programma in chiaro

Il quindicesimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Zandvoort, dove si deciderà il poleman e l’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton.

Domani, sabato 30 agosto, alle ore 15.00, andranno in scena le qualifiche del GP dei Paesi Bassi, quindicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Differita dalle ore 18.25 delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Per il resto le qualifiche del quindicesimo fine settimana di gara della F1, il GP dei Paesi Bassi, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO GP PAESI BASSI F1 2025

Sabato 30 agosto

11.30-12.30 F1, GP Paesi Bassi: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

15.00-16.00 F1, GP Paesi Bassi: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 18.25 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP PAESI BASSI F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita in chiaro 18.25 su TV8 HD (solo qualifiche).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita 18.25 su tv8.it (solo qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Sabato 30 agosto

18.25-19.50 F1, GP Paesi Bassi: qualifiche – Differita TV8 HD, tv8.it