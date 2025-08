A che ora la semifinale di Thomas Ceccon nei 100 farfalla: n. di corsia, avversari, tv

Thomas Ceccon si è qualificato alle semifinali dei 100 farfalla ai Mondiali 2025 di nuoto: dopo aver conquistato due medaglie d’argento (100 dorso e 4×100 stile) e un bronzo (50 farfalla) e dopo essere uscito in batteria sui 200 dorso, il veneto si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura iridata in questa specialità.

L’azzurro ha concluso la propria batteria al sesto posto con il crono di 51.36 ed è approdato in semifinale con il dodicesimo tempo complessivo. L’appuntamento è alle ore 13.15 di venerdì 1° agosto nella seconda delle due semifinali: il nostro portacolori nuoterà in corsia 1 e punterà a meritarsi il passaggio del turno.

Gli avversari sono particolarmente quotati, a cominciare dallo svizzero Noè Ponti (corsia 4) e dal russo Andrei Minakov (5). Minacciosi anche il canadese Josh Liendo (3) e l’australiano Jesse Jack Coleman (6), dall’altra parte della vasca ci saranno il britannico Edward Mildred (7) e l’israeliano Gal Cohen Groumi (8), mentre accanto a Ceccon sarà impegnato il portoghese Diogo Matos Ribeiro (2).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale dei 100 farfalla con Thomas Ceccon ai Mondiali 2025 di nuoto. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mix (canale 211); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Singapore sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALE THOMAS CECCON 100 FARFALLA MONDIALI

Venerdì 1° agosto

Ore 13.15 Seconda semifinale 100 farfalla, con Thomas Ceccon – Diretta tv su RaiSportHD

IN CHE CORSIA NUOTA THOMAS CECCON LA SEMIFINALE DEI 100 FARFALLA

Corsia 1.

GLI AVVERSARI DI THOMAS CECCON NELLA SEMIFINALE DEI 100 FARFALLA

Corsia 2: Diogo Matos Ribeiro (Portogallo)

Corsia 3: Josh Liendo (Canada)

Corsia 4: Noè Ponti (Svizzera)

Corsia 5: Andrei Minakov (Russia, gareggia come atleta individuale)

Corsia 6: Jesse Jack Coleman (Australia)

Corsia 7: Edward Mildred (Gran Bretagna)

Corsia 8: Gal Cohen Groumi (Israele)

PROGRAMMA SEMIFINALE CECCON 100 FARFALLA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.