Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Ungheria 2025: orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Ungheria del Motomondiale è pronto a vivere la propria giornata più significativa. Quest’oggi, domenica 24 agosto, assisteremo alla terza edizione iridata della gara magiara. La prima, però, al Balaton Park, autodromo inaugurato nel 2023 ed entrato nel programma iridato da quest’anno, con grande sforzo organizzativo.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00

I due precedenti si sono tenuti a inizio anni ’90 all’Hungaroring. Nel 1990 vi fu il successo di Mick Doohan, che ottenne la prima vittoria della sua, successivamente, fulgida carriera. Nel 1992 si assistette a un ritorno di fiamma dell’ormai declinante Eddie Lawson, che dopo i trionfi degli anni ’80 con Yamaha e Honda aveva sposato la causa della Cagiva.

Nelle classi formative (all’epoca 125cc e 250cc) gli italiani furono grandi protagonisti. Nella ottavo di litro si imposero Loris Capirossi (1990) e Alessandro Gramigni (1992), mentre nella categoria intermedia primeggiò Luca Cadalora (1992). Tutti i tre citati si fregiarono del Mondiale a fine stagione. Cosa accadrà quest’oggi? Per scoprirlo, non resta che seguire il Gran Premio di Ungheria in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 24 agosto

Ore 14:00 Moto3, Gara al Balaton Park (HUN) – Differita in chiaro.

Ore 15:15 Moto2, Gara al Balaton Park (HUN) – Differita in chiaro.

Ore 17:00 MotoGP, Gara al Balaton Park (HUN) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP UNGHERIA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare del Balaton Park. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento magiaro potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Ungheria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 24 agosto (orari italiani)

Ore 09:40-09.50 MotoGP , Warm Up dal Balaton Park (HUN) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 11:00 Moto3, Gara dal Balaton Park (HUN) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 12:15 Moto2, Gara dal Balaton Park (HUN) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 14:00 MotoGP, Gara dal Balaton Park (HUN) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)