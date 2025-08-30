A che ora la gara di F1 su TV8, GP Olanda 2025: programma in chiaro

Per la Ferrari il momento della verità arriverà domani, domenica 31 agosto, dalle ore 15.00, nella gara del GP dei Paesi Bassi: il quindicesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Zandvoort e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di ridurre il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della McLaren: queste le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante.

Per la gara del GP dei Paesi Bassi la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile dalle ore 17.55 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP PAESI BASSI F1 2025

Domenica 31 agosto

15.00 F1, GP Paesi Bassi: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 17.55 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP PAESI BASSI F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 17.55 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 17.55 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Domenica 31 agosto

17.55-19.50 F1, GP Paesi Bassi: gara – Differita TV8 HD, tv8.it