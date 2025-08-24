Nuoto
A che ora la finale di Carlos D’Ambrosio oggi nei 100 sl ai Mondiali juniores: programma, tv, n. di corsia, streaming
Ad aprire la sessione pomeridiana dell’ultima giornata dei Mondiali junior 2025 di nuoto, in svolgimento ad Otopeni, in Romania, sarà la finale dei 100 metri stile libero maschili, prevista oggi, domenica 24 agosto, nella quale sarà in gara Carlos D’Ambrosio, in corsia 5, in virtù del secondo miglior crono d’ingresso.
La finale dei 100 metri stile libero maschili, con Carlos D’Ambrosio al via, è in programma alle ore 17.02 italiane. La diretta tv sarà a cura di Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà a cura di OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025
Domenica 24 agosto
17:02 Finale 100 metri stile libero maschili (con Carlos D’Ambrosio)
FINALE 100 METRI STILE LIBERO MASCHILI
1 DUTRIAUX Neo FRA 19 OCT 2007 49.56
2 COTRONEO Ben Luke AUS 1 AUG 2007 49.33
3 ZHIDKOV Roman NAB 12 SEP 2007 48.92
4 MILLS Jacob GBR 5 SEP 2007 47.74
5 D’AMBROSIO Carlos ITA 5 FEB 2007 47.86
6 JUSKA Tajus LTU 17 JAN 2009 49.01
7 SHEPHERD Gabriel GBR 6 JAN 2008 49.44
8 CARPENTER Austin USA 4 JAN 2008 49.59
PROGRAMMA MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta live testuale: OA Sport.