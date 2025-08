A che ora la finale della 4×100 mista ai Mondiali di nuoto: n. di corsia, avversarie, tv

L’Italia si è qualificata con il terzo crono assoluto alla finale della staffetta 4×100 metri misti maschile ai Mondiali 2025 di nuoto : il quartetto azzurro scenderà in acqua domenica 3 agosto alle ore 14.33 italiane partendo in corsia 3 proprio in virtù del piazzamento ottenuto nelle batterie della notte.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Domenica 3 agosto

FINALE STAFFETTA 4×100 METRI MISTI MASCHILE

1 FRA – Francia 3:32.35

2 NED – Paesi Bassi 3:31.07

3 ITA – Italia 3:30.40

4 USA – Stati Uniti 3:29.65

5 NAB – Atleti Neutrali B 3:30.05

6 CAN – Canada 3:30.86

7 GBR – Gran Bretagna 3:31.75

8 KOR – Corea del Sud 3:32.54

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.