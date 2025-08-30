A che ora Italia-Germania oggi, Mondiali volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 30 agosto (ore 12.00) si gioca Italia-Germania, incontro valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. A Bangkok (Thailandia) incomincia la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata e le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 vogliono proseguire l’ottimo cammino intrapreso nella fase a gironi, dove hanno sconfitto Slovacchia, Cuba e Belgio, meritandosi il primo posto nel raggruppamento.

L’incrocio con la seconda forza della Pool G, reduce dalla sconfitta al tie-break contro la Polonia, appare decisamente insidioso: dall’altra parte della rete ci sarà un’avversaria particolarmente temibile, che ha tutte le carte in regola per creare diversi grattacapi alle azzurre. Le due squadre si sono fronteggiate in ben tre amichevoli di inizio stagione e durante la fase preliminare della Nations League, dove la nostra Nazionale si è imposta per 3-2 (erano assenti diverse titolari da entrambe le parti).

In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro la vincente del confronto tra Belgio e Polonia, in programma alle ore 15.30 sempre nella capitale thailandese. A guidare l’Italia del CT Julio Velasco saranno gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova., la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi (capitana), il libero Monica De Gennaro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, ottavo di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA, MONDIALI VOLLEY OGGI

Sabato 30 agosto

Ore 12.00 Italia vs Germania – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.