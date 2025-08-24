A che ora i Mondiali di canoa velocità 2025 oggi: orari 24 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 24 agosto si chiuderanno all’Idroscalo di Milano i Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa: quinta ed ultima giornata dedicata nella sessione mattutina alle ultime finali su 200 e 500 metri, ed in quella pomeridiana alle gare di fondo su 5000 metri.

L’Italia sarà in gara con undici equipaggi, dei quali otto in acqua al mattino e tre previsti al via nel pomeriggio: gli azzurri saranno presenti in cinque Finali A, delle quali tre specialità olimpiche e due paralimpiche, mentre altre tre imbarcazioni saranno impegnate nelle gare di fondo.

Per la quinta ed ultima giornata di gare la diretta tv sarà fruibile per la sessione mattutina su Rai Sport HD fino alle 10.00 poi su Rai 2 HD e per la sessione pomeridiana su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025

Domenica 24 agosto

Sessione mattutina

09:00 K1 500 maschile, finale C

09:05 K1 500 maschile, finale B (Giacomo Cinti)

09:10 K2 500 femminile, finale B (Irene Bellan/Meshua Marigo)

09:15 C2 500 maschile, finale B

09:20 K2 500 maschile, finale C

09:25 K2 500 maschile, finale B

09:35 C1 200 femminile, finale B

09:40 K1 200 femminile, finale B (Lucrezia Zironi)

09:45 VL3 200 femminile – finale B

09:50 KL2 200 maschile, finale B

09:55 KL3 200 maschile, finale B

10:04 C1 200 femminile, finale A (Olympia Della Giustina)

10:10 K1 200 femminile, finale A

10:16 VL2 200 femminile – finale A (Veronica Biglia)

10:22 KL2 200 maschile, finale A (Christian Volpi)

10:28 VL3 200 femminile – finale A

10:34 KL3 200 maschile, finale A

10:40 K1 500 maschile, finale A

10:47 C2 500 maschile, finale A (Gabriele Casadei/Carlo Tacchini)

10:54 K2 500 maschile, finale A (Samuele Burgo/Tommaso Freschi)

11:01 K2 500 femminile, finale A

11:08 C1 500 femminile, finale A

Sessione pomeridiana

14:04 C1 5000 femminile, finale diretta

14:40 C1 5000 maschile, finale diretta (Carlo Tacchini)

15:15 K1 5000 femminile, finale diretta (Susanna Cicali)

15:50 K1 5000 maschile, finale diretta (Andrea Dal Bianco)

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per la sessione mattutina Rai Sport HD fino alle 10.00 poi Rai 2 HD, per la sessione pomeridiana Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.