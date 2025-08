A che ora Gianmarco Tamberi ai Campionati Italiani di atletica: programma esatto, tv, streaming

Ci attende un fine settimana ricco di emozioni e spettacolo con i Campionati Italiani di atletica edizione 2025. La manifestazione in questa occasione si disputerà a Caorle (Venezia) e ci regalerà due giorni di altissimo livello. La squadra azzurra sta vivendo un momento davvero eccellente e cercherà di confermarlo anche nella rassegna tricolore.

Il weekend sulla pista veneta, oltre al significato intrinseco, varrà anche come una fondamentale tappa di avvicinamento ai Campionati Mondiali, che si disputeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre prossimi. Il percorso di avvicinamento al grande evento mondiale entra sempre più nel vivo e gli atleti devono iniziare ad affinare la propria condizione fisica.

Tra i grandi protagonisti di questi Campionati Italiani, non possiamo non citare Gianmarco Tamberi nel salto in alto. L’oro olimpico di Tokyo 2021 domani, domenica 3 agosto alle ore 19.55, se la vedrà per il successo finale con Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), Matteo Sioli (Euroatletica 2002) Manuel Lando (Aeronautica) e Marco Fassinotti (Aeronautica).

Di seguito il calendario, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Finale del salto in alto dei Campionati Italiani Assoluti di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre) e in diretta streaming su RaiPlay, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA 2025

Domenica 3 agosto

Ore 19.55 Finale salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi

