A che ora Errani/Paolini-Linette/Tauson, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 13 agosto, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno nuovamente in scena nel torneo di doppio femminile del WTA1000 di Cincinnati. Le due campionesse olimpiche saranno opposte alla coppia formata dalla polacca Magda Linette e dalla danese Clara Tauson. Le azzurre saranno chiamate a una conferma in un contesto da sempre un po’ ostico.

La tattica e i colpi del duo tricolore si adatta meglio alla terra rossa, specie per le letture di Errani e le difficoltà di entrambe al servizio. Sul cemento la storia cambia la poca potenza nei colpi di inizio gioco rischia di essere una mancanza decisiva ai fini della conquista del successo.

Le avversarie sono invece molto ben dotate in termini di velocità di palla e cercheranno di sfruttare questo fattore a proprio vantaggio nella sfida, che metterà in palio l’accesso ai quarti di finale del torneo americano. Un antipasto ideale di quello che poi accadrà negli US Open 2025 (in programma dal 24 agosto al 7 settembre).

La partita tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Magda Linette/Clara Tauson, valida per gli ottavi di finale del WTA1000 di Cincinnati, andrà in scena quest’oggi e sarà la terza sfida sul Champions’ Court, il cui programma inizierà dalle 17.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis HD e dai canali di Sky Sport; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ERRANI/PAOLINI-LINETTE/TAUSON WTA CINCINNATI 2025

Mercoledì 13 agosto (orari italiani)

CHAMPIONS’ COURT – Inizio alle 17.00

Nikola Mektic CRO / Rajeev Ram USA vs [4] Kevin Krawietz / Tim Puetz GER

A seguire

[6] Simone Bolelli / Andrea Vavassori ITA vs Robert Cash / Jj Tracy USA

Non prima delle 20.30

[1] Sara Errani / Jasmine Paolini ITA vs Magda Linette POL / Clara Tauson DEN

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-LINETTE/TAUSON WTA CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport