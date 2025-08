A che ora Errani/Paolini-Krejcikova/Ostapenko oggi, WTA Montreal 2025: programma, tv, streaming

Oggi, sabato 2 agosto, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno protagoniste negli ottavi di finale del WTA1000 di Montreal. Sul cemento canadese, le campionesse olimpiche e del Roland Garros 2025 affronteranno la forte coppia formata dalla ceca Barbora Krejcikova e dalla lettone Jelena Ostapenko. Un incrocio impegnativo per le nostre portacolori.

Gli schemi di gioco di Errani e Paolini, infatti, faticano a emergere su una superficie così rapida, dove sono richieste potenza nei colpi e grande velocità. In particolare, le letture tattiche di Sarita potrebbero risultarne un po’ annacquate. Si spera che le due azzurre sappiano trovare le soluzioni ai problemi che le avversarie creeranno in campo.

Un’occasione anche per Paolini di fare partita, dopo i problemi in singolare. L’uscita di scena precoce nel WTA1000 canadese non era parte dei programmi e Jasmine si vorrà reinventare esclusivamente doppista per avere quelle sensazioni di cui ha bisogno a livello individuale.

La partita tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova/Jelena Ostapenko andrà in scena quest’oggi, sabato 2 agosto, e sarà la prima sul campo Rogers a partire dalle 18.30 italiane (12.30 locali). La copertura televisiva del match sarà garantita da SuperTennis HD e sui canali di Sky Sport; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ERRANI/PAOLINI – KREJCIKOVA/OSTAPENKO WTA MONTREAL 2025 OGGI

Sabato 2 agosto (orari italiani)

COURT ROGERS – Inizio ore 18.30

[1] Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) vs Barbora Krejcikova (CZE) / Jelena Ostapenko (LAT)

A seguire

Shunko Aoyama (JPN) / Cristina Bucsa (ESP) vs Maya Joint (AUS) / Caty McNally (USA)

Non prima delle 00.00 italiane di domenica 3 agosto

Hao-Ching Chan (TPE) / Xinyu Jiang (CHN) vs [3] Taylor Townsend (USA) / Shuai Zhang (CHN)

A seguire

Hanyu Guo (CHN) / Alexandra Panova vs Olga Danilovic (SRB) / Su-Wei Hsieh (TPE)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI VS KREJCIKOVA/OSTAPENKO WTA MONTREAL 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

Diretta testuale: OA Sport