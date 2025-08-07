A che ora corre Kelly Doualla oggi agli Europei U20 di atletica: programma batteria e semifinale, tv, streaming

Oggi giovedì 7 agosto incominciano gli Europei Under 20 di atletica e Kelly Doualla sarà subito protagonista. La velocista lombarda sarà impegnata nelle batterie dei 100 metri, nello specifico correrà nella seconda delle sei serie: si qualificano alle semifinali le prime tre classificate e i sei migliori tempi di ripescaggio. L’appuntamento con l’azzurra a Tampere (Finlandia) è alle ore 10.58, la vedremo impegnata nella corsia 2 con il miglior tempo di accredito (11.21, record europeo under 18 siglato ai recenti EYOF).

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI U20 DI ATLETICA DALLE 8.30 E DALLE 15.10

Nella sua batteria ci saranno la francese Nlend Soizick, la slovacca Amy Bell Grebeci, la svedese Filippa Engstroem, la belga Camille Sonneville, l’ucraina Yelyzaveta Shvab e la croata Vita Penezic. La 15enne non dovrebbe avere grossi problemi a superare il turno e tornare in pista in serata: le semifinali sono previste alle ore 19.20 odierne, sono in programma tre serie e le prime due classificate di ciascuna e i due migliori tempi di ripescaggio si meriteranno l’approdo alla finale in programma venerdì 8 agosto (ore 19.40).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming per seguire gli impegni di Kelly Doualla nella giornata di oggi (giovedì 7 agosto) agli Europei Under 20 di atletica. Le batterie potranno essere seguite in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre la semifinale sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play. Prevista la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

QUANDO CORRE KELLY DOUALLA OGGI AGLI EUROPEI UNDER 20

Giovedì 7 luglio

Ore 10.58 100 metri, batterie – Diretta streaming su Eurovision Sport

Ore 19.20 100 metri, eventuale semifinale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA KELLY DOUALLA AGLI EUROPEI UNDER 20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per la semifinale, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per la semifinale, gratis; Eurovision Sport per le batterie.

Diretta Live testuale: OA Sport.