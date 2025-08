A che ora Cobolli-Marozsan oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming

Flavio Cobolli affronterà Fabian Marozsan al terzo turno del Masters 1000 di Toronto. Si tratta di un impegno di non semplice lettura per il tennista italiano, che se la dovrà vedere con l’ostico ungherese sul cemento della località canadese. L’appuntamento è per venerdì 1° agosto, sarà la quarta partita a incominciare dalle ore 17.00 e non inizierà prima delle ore 23.00. Sul Motorola Grandstand Court si giocheranno nell’ordine Davidovich Fokina-Mensik, Fils-Lehecka (non prima delle ore 18.30), Melo/Zverev-Salisbury/Skupski (non prima delle ore 21.00), poi a seguire toccherà all’azzuror.

Il 23enne, numero 17 del mondo, incrocerà il 25enne, numero 56 del ranking ATP. L’unico precedente sul circuito maggiore sorride al romano, che in primavera ha avuto la meglio al primo turno del Masters 1000 di Madrid con il punteggio di 7-6(4), 7-5. Da ricordare anche un confronto nel Challenger di San Marino 2022, dove fu il magiaro a imporsi in due set all’altezza dei sedicesimi di finale. Si preannuncia un confronto da non perdere, con in palio l’approdo agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del derby statunitense tra Brandon Nakashima e Ben Shelton.

L’azzurro è reduce dai quarti di finale di Wimbledon (dove strappò un set al serbo Novak Djokovic) e dal ko agli ottavi di finale del torneo AT 500 di Washington contro lo statunitense Frances Tiafoe, poi ha regolato il padrone di casa Galarneau all’esordio a Toronto. L’ungherese ha perso contro il canadese Gabriel Diallo al secondo turno di Washington, poi ha prevalso sul boliviano Hugo Dellien e soprattutto sul canadese Felix Auger-Aliassime a Toronto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Marozsan, terzo turno del Masters 1000 di Toronto. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), il canale dettagliato verrà definito a ridosso dell’evento; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Toronto sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO COBOLLI-MAROZSAN, MASTERS 1000 TORONTO

Venerdì 1° agosto

Quarto match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 23.00 Flavio Cobolli vs Fabian Marozsan – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 17.00 sul Motorola razr Grandstand Court, si giocheranno nell’ordine: Davidovich Fokina-Mensik, Fils-Lehecka (non prima delle ore 18.30), Melo/Zverev-Salisbury/Skupski (non prima delle ore 21.00). A seguire, e non prima delle ore 23.00, toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-MAROZSAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati. Il canale dettagliato verrà definito in prossimità dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.