A che ora Bolelli/Vavassori-Martinez/Munar, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 29 agosto, Simone Bolelli e Andrea Vavassori faranno il loro esordio nel torneo di doppio degli US Open 2025. I due azzurri giocheranno il terzo match previsto sul campo-12, opposti agli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar, dovendo fare attenzione alle qualità in risposta dei rivali, trattandosi di due singolaristi.

Per il duo tricolore un test importante per rafforzare il proprio status di coppia di riferimento in Italia, in considerazione di quanto fatto vedere da Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti a Cincinnati. Vavassori, sicuramente, arriva all’appuntamento in grande condizione. Il giocatore piemontese, infatti, viene dal successo in doppio misto a New York con Sara Errani.

Un risultato dal sapore di rivincita dal momento che col nuovo format promosso dagli organizzatori la coppia tricolore era l’unica fatta da doppisti puri, viste le presenze di tanti top-player a formare delle accoppiate particolari e di grande attrazione per il pubblico. Vedremo se quelle buone sensazioni “Vava” saprà trasmetterle al suo partner.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Martinez/Munar andrà in scena quest’oggi sul campo-12 di New York, nel primo turno del torneo di doppio degli US Open 2025. La copertura televisiva per quanto concerne i canali di Sky Sport si baserà sulle esigenze di palinsesto, mentre per quanto riguarda SuperTennis HD vi sarà la trasmissione una volta terminata la partita di Jasmine Paolini. Disponibile gli streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv (dopo la partita di Paolini) e SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BOLELLI/VAVASSORI – MARTINEZ/MUNAR US OPEN 2025

Venerdì 29 agosto (orari italiani)

Court 12 – Ore: 17:00

H. Baptiste USA / W. Osuigwe USA vs S. Hunter AUS / D. Krawczyk USA

D. Goffin BEL / A. Muller FRA vs M. Exsted USA / C. Woestendick USA

P. Martinez ESP / J. Munar ESP vs S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA

A. Muhammad USA / D. Schuurs NED vs C. Corley USA / I. Corley USA

N. Balaji IND / R. Bollipalli IND vs V. Kirkov USA / B. Stevens NED

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253 da definire a seconda delle esigenze di programmazione; SuperTennis HD (a seguire la partita di Paolini).

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv (a seguire la partita di Paolini) e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport